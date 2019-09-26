Глава МИД Иордании считает, что визит короля в РФ станет вкладом в укрепление отношений

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Визит короля Иордании Абдаллы II в Россию станет хорошей возможностью для укрепления отношений между двумя странами, заявил глава МИД Хашимитского королевства Айман ас-Сафади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участниками заседания Валдайского клуба, которое состоится 3 октября в Сочи, станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.

"Мой друг, очень рад видеть вас. Хочу сказать, как мы в Иордании ценим наши отношения. И мы с нетерпением ждем визита короля и его встречи с президентом, что станет еще одной возможностью подчеркнуть, какой тесной является наша дружба, насколько наши отношения прозрачны и открыты и сколько еще работы нам предстоит сделать. Мы благодарим вас за вашу поддержку и дружбу", - сказал ас-Сафади на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая проходит на полях ГА ООН.

"У нас очень конструктивный разговор идет не только о двусторонних отношениях, но и по региональным вопросам. Мы ценим поддержку и принципиальную позицию России по палестинскому вопросу. У нас также хорошее сотрудничество идет по Сирии. Мы смогли сделать много хорошего, и я надеюсь на продолжение такого сотрудничества", - добавил иорданский министр.

Со своей стороны Лавров поблагодарил ас-Сафади за теплые слова и отметил, что в России также ценят отношения с Иорданией.