Глава МИД Китая: Москва и Пекин содействуют многополярности межгосударственных отношений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай активно поддерживают тенденции развития многополярности и демократизации в мире. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в посвященной 70-летию установления дипломатических отношений с Россией статье, которая опубликована в четверг в "Российской газете".

"В условиях беспрецедентных кардинальных изменений в мире Китай и Россия твердо защищают международную систему с центральной ролью ООН и опорой на международное право, содействуют развитию тенденций многополярности и демократизации межгосударственных отношений", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он отметил, что две страны сообща разрабатывают планы по решению проблем Корейского полуострова, а также выступают за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Стратегическое взаимодействие двух стран стало надежной опорой поддержания мира и стабильности на планете, отстаивания международной справедливости, что отражает активную и принципиальную линию двух ответственных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН", - заключил Ван И.