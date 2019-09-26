Палата представителей осудила Трампа за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса поддержала в среду резолюцию, осуждающую президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Заседание нижней палаты транслировал в среду телеканал C-Span.

Резолюция, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, была принята несмотря на то, что с жалобой в результате все же дали ознакомиться членам спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председатели спецкомитетов Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели.

Тем не менее копия документа не была обнародована и передана Конгрессу. В связи с этим конгрессмены приняли решение осудить "беспрецедентные и крайне неуместные попытки" поставить под вопрос доверие к осведомителю. Они также призвали обнародовать текст жалобы.

Шифф назвал содержащиеся в жалобе сведения вызывающими "крайнее беспокойство". "Я также пришел к выводу, что они вызывают большое доверие", - цитирует его слова агентство Reuters.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что осведомитель не имел полноценной информации насчет беседы с Зеленским.

Жалоба на разговор Трампа с Зеленским

Жалоба сотрудника спецслужб на Трампа поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону. Лиц, подающих сигналы о нарушениях и злоупотреблениях в деятельности властей, защищает специальный закон в США. Существует особая процедура подачи подобных жалоб.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.