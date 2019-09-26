Bloomberg: Минюст США планирует запустить собственное расследование в отношении Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США планирует запустить собственное антимонопольное расследование в отношении компании Facebook. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, решение о том, чтобы провести собственное расследование было принято в Минюсте, несмотря на то, что деятельность Facebook в данный момент уже изучают эксперты Федеральной торговой комиссии США. При этом, как указывает агентство, два параллельных расследования, проводимые американскими ведомствами, не будут пересекаться и затронут разные аспекты работы компании, владеющей одноименной социальной сетью.

В июле стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Полномочия в ходе расследования должны были быть разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая осуществляла бы надзор за Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое должно было заняться Apple и Google. Теперь же, по данным источников Bloomberg, условия договоренности изменились, и вслед за Facebook в сферу интересов Минюста может также попасть Amazon. Одновременно с двумя ведомствами о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса.

Как информировала в августе газета The Wall Street Journal, группа прокуроров провела в июле встречу с представителями Министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупными корпорациями, после чего было принято решение о проведении антимонопольного расследования.