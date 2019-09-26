Цукерберг заявил, что Facebook запоздал с реакцией на проблемы с защитой личных данных

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что его компания, а также другие крупные интернет-корпорации запоздали с принятием мер для урегулирования ряда социальных проблем, включая защиту персональных данных пользователей. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei.

"В последние годы Facebook и другие крупные интернет-компании оказались подвержены различным социальным проблемам. С некоторыми из необходимых ответных мер мы запоздали", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента издания о недавних скандалах, касающихся конфиденциальности информации и вопроса вмешательства в выборы президента США. По его словам, в Facebook также извлекли массу уроков в процессе борьбы с фейковыми новостями, которые угрожают демократии.

"Мы столкнулись с рядом проблем, таких как конфиденциальность, но мы изменились. Если мы сталкиваемся с чем-то, что является чувствительным для общества, нам требуется время, чтобы полностью решить эту проблему. Это совершенно иной подход по сравнению с тем, что было пять лет назад", - добавил Цукерберг.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.