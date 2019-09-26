США выделят еще $119 млн гуманитарной помощи Венесуэле и странам региона

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют дополнительно $119 млн в качестве гуманитарной помощи Венесуэле и странам региона. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь [Майкл] Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении приблизительно 119 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи, чтобы продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов и их солидарность с народом Венесуэлы и регионом", - сообщается в документе.

Пресс-служба подчеркивает, что из этих средств 36 млн долларов будет направлено непосредственно в Венесуэлу, а остальные будут распределены между "16 странами региона, которые великодушно продолжают принимать у себя более 4 млн человек, которые вынуждены были бежать от бывшего режима Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.