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Начало процедуры импичмента Трампа

Большинство в Палате представителей Конгресса поддерживает процедуру импичмента Трампа

Запуск процедуры поддерживают 218 конгрессменов, сообщила газета Politico
Здание Конгресса США AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Идея запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа получила поддержку большинства конгрессменов в Палате представителей Конгресса, находящейся под контролем оппозиционной Демократической партии. Об этом свидетельствуют подсчеты, произведенные во вторник изданием Politico.

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Согласно этим данным, по состоянию на вечер среды запуск процедуры импичмента в отношении американского лидера поддерживают 218 конгрессменов, из которых 217 являются демократами, а один - независимым (всего в Палате представителей 435 законодателей).

О запуске официальной процедуры импичмента объявила во вторник спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси. Решение было оглашено по завершении закрытого заседания всей фракции демократов в Палате представителей. На этом заседании рассматривался вопрос о наличии оснований для расследования в рамках процедуры импичмента после появления сведений о якобы имевших место попытках Трампа оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Утверждения об оказании Трампом давления на Зеленского вызвали крупный скандал в Вашингтоне. Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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