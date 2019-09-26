Военные Сирии нашли место, где готовилась провокация, приведшая к удару США по Хан-Шейхуну

ХАН-ШЕЙХУН /Сирия/, 26 сентября. /ТАСС/. Сирийские военные обнаружили в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб подземный укрепрайон, где контролируемая оппозицией организация "Белые каски" готовила провокацию, после которой военный аэродром подвергся массированному ракетному удару со стороны США. Об этом рассказал журналистам представитель сирийской армии полковник Абу аль-Карим Шейх.

В апреле 2017 года Вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в Хан-Шейхуне. Удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб, о котором сообщила базирующаяся в Лондоне неправительственная организация "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights). Утверждалось, что при химатаке погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Также была распространена запись, на кадрах которой видно, как пострадавшим детям оказывается медицинская помощь.

По словам Шейха, после того, как сирийская армия освободила Хан-Шейхун, в его окрестностях были обнаружены более 10 хорошо укрепленных подземных городов с широкой сетью разветвляющихся тоннелей, где у боевиков находились пункты управления, арсеналы, жилые помещения, тюрьмы, госпитали и помещения для хранения бронетехники. В пещерах, выдолбленных в известняковых породах, были проложены все необходимые коммуникации - электричество, водопровод, интернет-кабели.

"В одной из таких пещер было обнаружено место съемки провокационного видео - якобы совершенной в Хан-Шейхуне химической атаки", - рассказал полковник. Он проводил журналистов в помещения, облицованные светлой плиткой, в которых, по его словам, снимались сцены "помощи пострадавшим от химатаки в госпитале".

"В этом месте мы нашли жилеты "Белых касок". Это свидетельствует о том, что они здесь планировали провокацию", - отметил Шейх. Он сообщил, что местность проверили войска радиационной, химической и биологической защиты, но опасных веществ не обнаружили.

"Это место было заминировано боевиками. После того, как сирийская армия приблизилась к Хан-Шейхуну, они его взорвали", - сказал полковник. По его словам, обнаруженные многокилометровые пещеры, связанные тоннелями, до конца еще не исследованы и не разминированы.

Точка атаки

Одну из самых крупных подземных сетей военные нашли в районе населенного пункта Эль-Латамна, входящего в идлибскую зону деэскалации.

"В пещере находилось до 5 тыс. боевиков. Она была вырыта более четырех лет назад с помощью иностранной техники и являлась основной точкой для атаки на сирийскую армию в этой части страны", - рассказал журналистам еще один представитель ВС Сирии. Он не назвал своего имени по соображениям безопасности.

По его словам, после того, как сирийские войска вынудили боевиков покинуть район и удалиться к границе с Турцией, экстремисты также взорвали пещеру, чтобы не оставлять доказательств своей деятельности.

"Однако следы остались. Вы сами видите, какое оружие они использовали. Мы обнаружили ракеты, сделанные в США, а также винтовки и автоматы производства стран НАТО", - сообщил представитель ВС.

Он проинформировал, что при проверке этого подземного укрепрайона была обнаружена мастерская по производству беспилотных летательных аппаратов.

"Эти беспилотники оснащались бомбами и снарядами, начиненными дополнительными поражающими элементами. Затем с их помощью проводились атаки на мирные районы и позиции сирийской армии", - рассказал военный. "Здесь они готовились и здесь же была взлетная площадка", - добавил он.