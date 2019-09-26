Сеул и Вашингтон начали диалог по вопросам обороны

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Военные США и Республики Корея начали в четверг в Сеуле интегрированный диалог по вопросам обороны (KIDD). Об этом сообщило в пресс-релизе южнокорейское министерство национальной обороны.

"В ходе двухдневного мероприятия стороны обсудят проблемы безопасности, затрагивающие интересы США и Республики Корея. В частности, это сотрудничество по проблеме денуклеаризации на Корейском полуострове и установлению прочного мира в регионе, вопросы передачи оперативного командования войсками и пути укрепления военного союза двух стран", - отмечается в документе. Ожидается, что стороны также затронут тему последних ракетных пусков КНДР.

Делегацию Южной Кореи на переговорах возглавляет замминистра обороны Чун Сук Хван, а США - помощник секретаря министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк.