Глава Гонконга проведет первую открытую встречу с представителями общественности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в четверг проведет первую открытую встречу с представителями общественности для обсуждения путей урегулирования кризиса в мегаполисе, охваченном протестами. Как сообщили местные власти, на мероприятие приглашены 150 человек, которые были выбраны путем случайного компьютерного отбора из числа зарегистрировавшихся на специальном сайте.

Двухчасовая встреча пройдет на стадионе им. королевы Елизаветы в районе Ван Чай и начнется в 7 часов вечера (14:00 мск). Для обеспечения порядка будет мобилизовано 3 тыс. полицейских. Участникам дискуссий запретили проносить в зал зонтики, маски и каски - предметы, ставшие неотъемлемыми атрибутами протестных акций в Гонконге.

Наряду с Кэрри Лам на встрече также выступят ключевые министры ее администрации. Они заслушают мнения представителей разных слоев общества, ответят на вопросы.

Правоохранительные органы не исключили, что антиправительственные демонстранты попытаются сорвать диалог и начнут блокировать дороги, ведущие к стадиону. Если стражи порядка не сумеют оперативно их разогнать и обеспечить проезд транспорта, это может повлечь отмену мероприятия, отметил источник в полиции.

Ранее Кэрри Лам обещала запустить открытую платформу для откровенного диалога со всеми слоями населения с целью поиска путей выхода из нынешнего внутриполитического кризиса, вызванного попытками продвижения закона об экстрадиции.

Массовые акции протеста здесь продолжаются уже четвертый месяц. 4 сентября глава местной администрации согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.