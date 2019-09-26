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Генассамблея ООН - 2019

Премьер Армении назвал Москву главным стратегическим партнером Еревана

Никол Пашинян назвал Турцию серьезной угрозой безопасности армянского народа

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Армения хочет оставаться в хороших отношениях и с Россией, и с Евросоюзом, и с Грузией и Ираном. Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия - наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран - наши стратегические соседи. У нас сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами - членами", - констатировал он.

"Мы с обеспокоенностью наблюдаем разногласия между нашими друзьями и союзниками, - продолжил Пашинян. - Эта реальность ставит нас под угрозу быть неправильно понятыми некоторыми или даже всеми нашими друзьями".

"Мы хотим оставаться партнерами со всеми этими странами, не испортив отношения с другими", - подчеркнул лидер Армении.

В то же время, по его мнению, "Турция остается серьезной угрозой безопасности Армении и армянского народа".

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичГенассамблея ООН - 2019
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