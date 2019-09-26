Глава МИД Германии назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы"

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил новую динамику в усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в среду, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Минский процесс в последние два года практически прекратился", - указал министр. "В центре Европы мы наблюдаем агрессию, которая стоила жизней свыше 13 тыс. человек. С этим мы не будем мириться", - утверждал он.

"Жители Украины хотят мира, президент Зеленский ясно об этом заявил. Это создало новую динамику", - считает Маас. "Мы хотим использовать момент, вместе с Францией мы усиленно работаем в "нормандском формате", чтобы вопросы, которые находятся на повестке почти четыре года, наконец-то, были решены", - заявил он.