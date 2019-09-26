СМИ: текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, процесс снятия грифа секретности с документа в настоящий момент завершен, однако пока остается неясным, когда текст жалобы будет обнародован. Кроме того, источник подчеркнул, что из документа при публикации, как ожидается, будет изъята некоторая информация.

Эти данные по сути подтвердил и член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Крис Стюарт (республиканец от штата Юты). "Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее", - написал он в своем Twitter, не уточнив, откуда у него появилась такая информация.

Как сообщила в свою очередь телекомпания CNN со ссылкой на три собственных источника, текст жалобы может быть обнародован уже утром в четверг по американскому времени. "Да, она была рассекречена с минимальными изъятиями данных, но пока не обнародована", - сообщил один из источников. "Мы ожидаем, что это произойдет утром", - добавил он.

Ранее с жалобой дали ознакомиться членам спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Оригинал был доставлен в здание Капитолия, где его смогли изучить председатели спецкомитетов Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), а также некоторые другие законодатели. Тем не менее сам текст документа пока не был обнародован и передан Конгрессу. Палата представителей также приняла в среду резолюцию, которая не имеет никакой юридически обязывающей силы, с призывом предоставить текст жалобы законодательной ветви власти.

Демократ Шифф, ознакомившись с документом, назвал содержащиеся в нем сведения вызывающими "крайнее беспокойство". При этом многие республиканцы, которые видели текст жалобы, отнеслись к ней спокойно и заявили, что не возражают против ее обнародования. Они убеждены, что содержащиеся в ней сведения не способны сколько-нибудь навредить президенту США.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что осведомитель не имел полноценной информации на счет беседы с Зеленским.

Жалоба на разговор Трампа с Зеленским

Жалоба сотрудника спецслужб на Трампа поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону. Лиц, подающих сигналы о нарушениях и злоупотреблениях в деятельности властей, защищает специальный закон в США. Существует особая процедура подачи подобных жалоб.

Утверждения об оказании Трампом в этом разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне.

Предполагалось, что американский лидер оказывал нажим на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий в содержании июльского телефонного разговора американского и украинского президентов.