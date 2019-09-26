СМИ: сенаторы-демократы США призвали расследовать задержки военной помощи Украине

ТАСС, 26 сентября. Сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, сообщила в среду газета The Hill.

"Данная задержка, по всей видимости, препятствовала законному обязательству Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на политического оппонента [на Украину], - говорится в письме демократа от штата Иллинойс Ричарда Дурбина, адресованном генинспектору Пентагона Гленну Файну. - Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в данных обвинениях и предоставило ваши заключения комитетам Конгресса по обороне".

В своем обращении Дурбин потребовал от Файна предоставить информацию о том, почему Пентагон не сумел вовремя оказать финансовую помощь Украине, было ли поручено кому-либо из сотрудников Пентагона замедлить или остановить выделение средств. Кроме того, демократ в своем письме поинтересовался, был ли кто-либо из служащих Пентагона осведомлен о подобных просьбах со стороны президента или его сотрудников.

Военная помощь Украине

В конце августа газета Politico проинформировала о том, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию, публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

12 сентября представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Госдепартамент и Министерство обороны США приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности. Речь шла как минимум о $250 млн по линии Пентагона и еще о приблизительно $140 млн по линии Госдепа.

Разговор двух президентов

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал обещание, которое якобы было настолько тревожным, что вынудило одного из сотрудников американской разведки доложить о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Позднее выяснилось, что жалоба касалась июльского разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как сообщила 20 сентября со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, во время этой беседы американский лидер "примерно восемь раз" заявлял о том, что украинскому президенту следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование. В свою очередь сам Трамп заявил во вторник, что со стороны США "не было никакого давления" или речи об "услуге за услугу", а также разрешил в среду опубликовать стенограмму беседы.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали свое расследование в связи с разговором президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Шифф ранее заявлял, что Трампу грозит импичмент, если выяснится, что он оказывал давление на Зеленского. Как сообщила во вторник со ссылкой на представителей Демократической партии газета The Washington Post​​​​​, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) поддержит начало этой процедуры в отношении Трампа и в ближайшее время сделает заявление по этому поводу.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.