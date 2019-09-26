Вучич заявил, что Сербия в лице России имеет друга и союзника

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Россия является другом и союзником Сербии, поддерживая Белград по всем важным вопросам, в том числе по Косову и Метохии. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это укрепляет доверие между странами. На встрече была подчеркнута поддержка Сербии в уважении международного права, в вопросе Косова и Метохии, в сохранении нашей независимости. Россия будет вместе с Сербией - это слова президента Путина, которые нам передал министр Лавров. Для Сербии хорошо, что мы в лице России имеем друга и союзника по всем важным вопросам для нашей страны", - заявил Вучич, отметив, что Лавров выразил особое уважение к Сербии во время встречи.

По его словам, на встрече с Лавровым также обсуждался вопрос Боснии и Герцеговины. Собеседники указали на важность выполнения Дейтонского соглашения.

Вучич напомнил, что 19 октября он ожидает в Белграде премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов. 25 октября премьер Сербии Ана Брнабич отправится с визитом в Москву, где подпишет соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом. "Это очень важно для нашей экономики и сельского хозяйства, также это дополнительный импульс для производства отдельных товаров, которые мы раньше не могли экспортировать", - заявил президент.

Также, по словам Вучича, обсуждалась возможность встречи представителей России и Сербии на высшем уровне.