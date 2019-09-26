Таиланд планирует купить у США восемь вертолетов AH-6i

БАНГКОК, 26 сентября. /ТАСС/. Армия Таиланда планирует купить у США восемь легких боевых вертолетов Boeing AH-6i и сопутствующее оборудование на общую сумму 12 млрд батов ($392,16 млн). Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

Командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг прокомментировал журналистам информацию о том, что власти США одобрили продажу Таиланду восьми вертолетов AH-6i и сопутствующего оборудования. По его словам, эти закупки полностью прозрачны, а сами вертолеты укрепят обороноспособность страны. План закупок привлек внимание после того, как управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), объявив об одобрении Госдепартаментом возможной продажи машин, заявило, что ориентировочная стоимость контракта составит около 12 млрд батов, пишет издание.

Правительство Таиланда, по словам Конгсомпонга, сделало запрос на покупку восьми вертолетов AH-6i, 50 ракет для поражения наземных целей AGM-114R Hellfire ("Хеллфайр") и 200 ракет с лазерным наведением и комплексом высокоточного оружия APKWS (Advanced Precision Kill Weapons System). Вместе с тем в план закупок были включены и другие ракеты, комплексная поддержка и техническая помощь.

Согласно DSCA, предлагаемая продажа оборудования поддержала бы цели внешней политики США и национальной безопасности, помогая улучшить безопасность крупного союзника вне НАТО. Агентство заявило, что Таиланд является стратегическим партнером, призванным содействовать региональной безопасности. DSCA сообщает, что вертолеты AH-6i будут обеспечивать разведку или непосредственную поддержку подразделений спецназа, пехоты и пограничной охраны.

12 сентября армия Таиланда получила первую партию произведенных в США бронетранспортеров Stryker. ВС королевства заключили соглашение о покупке 37 отремонтированных Stryker за 2,4 млрд батов ($80 млн). Вместе с тем ВС США бесплатно предоставят таиландской стороне еще 23 бронетранспортера Stryker.