США будут командовать своими войсками на востоке Европы из Польши

ВАРШАВА, 26 сентября. /ТАСС/. США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы. Об этом сообщил в четверг в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге", - сказал он. "Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши", - подчеркнул польский министр.

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке в понедельник подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. В документе указано, что стороны продолжают "работу над планом укрепления военных связей между Польшей и США, а также американских возможностей обороны и сдерживания в Польше". В декларации предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. и их размещение в шести военных объектах по стране.

Центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран, разместится в городе Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. Во Вроцлаве - авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз - штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.

Сделка по F-35

Власти Польши надеются, что Конгресс США в ближайшее время выразит согласие на продажу республике 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, добавил Блащак.

"На днях мы ожидаем согласия Конгресса", - сказал он, подчеркнув, что многократно обсуждал эту тему с американскими конгрессменами. "Я уверен, что согласие Конгресса будет", - добавил Блащак.

Как сообщило 11 сентября Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, американская администрация приняла решение продать Польше 32 самолета, 33 турбореактивных двухконтурных двигателя F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующее оборудование. Стоимость контракта $6,5 млрд.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.