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Президенту Туркмении присвоили звание почетного старейшины

Гурбангулы Бердымухамедов получил его за личный вклад в укрепление независимости страны, заслуги перед государством и обществом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Парламент Туркмении присвоил президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову звание почетного старейшины народа. Об этом сообщило агентство "Туркменистан сегодня".

"Звание "Почетный старейшина народа" присвоено главе Туркменистана за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, масштабную плодотворную работу по формированию незыблемых опор государственности путем обоснования ярких и продуманных принципов нового времени", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, одной из причин присвоения звания стали "многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и граждан, работающих в различных отраслях производства", а также в связи с празднованием 28-й годовщины независимости 27 октября.

На прошедшем в среду заседании Народного совета Бердымухамедову, облачившемуся в национальный костюм, были вручены нагрудный знак, грамота и букет цветов.

Теги
ТуркменияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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