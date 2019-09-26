Сопредседатели минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению

БАКУ, 26 сентября. /ТАСС/. Сопредседатели минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили о планах в ближайшее время посетить Азербайджан и Армению. Об этом говорится в заявлении международных посредников, текст которого опубликован на сайте ОБСЕ.

"Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время", - отмечается в заявлении сопредседателей по итогам их встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В нем сообщается, что сопредседатели также провели встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами ООН.

В заявлении отмечается, что сопредседатели проинформировали министров двух стран о своей деятельности после встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности, связанным с нагорнокарабахским конфликтом.

"Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего несчастного случая. Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров", - говорится в заявлении. Международные посредники также призвали стороны карабахского конфликта воздержаться от риторики, которая "подрывает или предопределяет итоги переговоров" по карабахскому урегулированию.

Конфликт

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

В понедельник Минобороны Азербайджана сообщило о том, что военнослужащий азербайджанской армии, который, заблудившись, оказался в нейтральной зоне на линии соприкосновения войск, был застрелен с армянской стороны.