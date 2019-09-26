ЮНЕСКО поддержала предложение Му Чжэ Ина о создании "зоны мира" на Корейском полуострове

ТАСС, 26 сентября. ЮНЕСКО приветствовала предложение президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина преобразовать демилитаризованную зону (ДМЗ), которая разделяет две Кореи, в "международную зону мира". Об этом в четверг заявил южнокорейский МИД.

"Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле в беседе с главой МИД РК Кан Гён Хва на полях сессии Генассамблеи ООН заявила о полной поддержке предложения главы южнокорейского государства и обещала содействие в его реализации", - цитирует агентство Yonhap заявление внешнеполитического ведомства.

Мун Чжэ Ин выступил с предложением о превращении ДМЗ в "международную зону мира" в своей речи во вторник на сессии Генассамблеи ООН.

"Я предлагаю превратить ДМЗ, которая рассекает Корейский полуостров, в международную зону мира на основе трех принципов: это предотвращение войны, взаимные гарантии безопасности между двумя Кореями и совместное достижение процветания", - сказал президент.

Согласно видению Мун Чжэ Ина, в районе между Пханмунджомом и Кэсоном в КНДР будет создана "зона мирного сотрудничества", где будут действовать международные организации, выступающие в защиту мира, за сохранение экосистем и развитие культуры.

Демилитаризованная зона была установлена Соглашением о перемирии 27 июля 1953 года, которое разделило Корейский полуостров по 38-й параллели на Республику Корея и КНДР. ДМЗ представляет собой полосу земли шириной 4 км и длиной 241 км. 19 сентября 2018 года между КНДР и Республикой Корея было заключено соглашение, согласно которому стороны обязались разминировать выделенную территорию и осуществить поиск останков бойцов, павших в годы Корейской войны (1950-1953).