Власти Индонезии назвали беспорядки в Джакарте попыткой сорвать инаугурацию президента

СИНГАПУР, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Индонезии считают, что произошедшие на этой неделе в столице беспорядки направлены на срыв подготовки к инаугурации президента Джоко Видодо, которая должна пройти в октябре. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Джакарте министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто, передает агентство Reuters.

"Участники акций протеста намеревались захватить здание парламента, а конечной их целью был срыв процесса инаугурации", - сказал он. По его словам, "протестующие забрасывали сотрудников полиции камнями, бутылками с зажигательными смесями".

Руководитель национальной полиции Тито Карнавиани также на пресс-конференции заявил, что "нынешние беспорядки в столице прошли по такому же сценарию, как и майские акции протеста". Тогда в Джакарте мирные демонстрации переросли с столкновения с органами правопорядка, в результате чего несколько человек погибли.

Поводом для нынешних выступлений, участие в которых принимали преимущественно студенты столичных вузов, стали предложенные поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата. Вместе с тем президент Джоко Видодо отозвал документ из парламента еще на прошлой неделе.