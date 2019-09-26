{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пекин осудил введение США санкций против компаний из КНР за связи с Ираном

Китайская сторона также высказалась против американской практики давления

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китай выступает против и осуждает включение Соединенными Штатами в санкционные списки по Ирану пяти граждан и пяти компаний КНР. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай выступает решительно против и осуждает санкции американской стороны [в отношении китайских компаний и граждан]", - сказал Гэн Шуан. "Мы также выступаем против практики давления со стороны США. Это подавляет китайские предприятия, действующие в соответствие с законодательством КНР", - добавил официальный представитель МИД.

Теги
СШАИран
СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год
Самый дорогой проект - подготовка авиабазы в местности Повидз к размещению логистической базы танковой бригады США
Читать полностью