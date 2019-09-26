Лукашенко подтвердил готовность направить миротворцев в Донбасс

"Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, - сказал он в интервью ведущим украинским СМИ. - Хоть для меня это большая проблема - ввязываться войсками в конфликт".

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

"Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны - Украина и Россия", - уточнил он.

Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что в стране идет война, а тот ничего не делает. "Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему", - процитировал он сам себя.

"Ситуация сейчас изменилась, - продолжил Лукашенко. - И я не чувствую уже нюансов в этой ситуации, особенно после президентских выборов. Ну, я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским]. Но вы должно знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались".

Единство и неделимость

Президент Белоруссии также выступил за сохранение территориальной целостности Украины.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БелТА.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория (восток страны) начинала возвращаться к Украине", - призвал Лукашенко.

Он напомнил о югославском конфликте, в результате которого страна оказалась поделенной на части. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - сказал Лукашенко.

Он вспомнил, что впервые познакомился с жителями Западной Украины во время военной службы. "Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", - отметил Лукашенко.

"Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?"- заметил президент Белоруссии.

"Если украинские власти хотят единства Украины, то я бы пошел на все - на проведение выборов, - подчеркнул Лукашенко. - Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять ее под контроль Украины. Да, надо дать гарантии тем людям, которые там, как они говорят, воют за свой кусок земли. Я не вижу в этом проблемы. Они могли мы уехать и в Россию. Никаких репрессий бы там не было. Надо делать любые шаги, чтобы война была прекращена".

При этом президент Белоруссии оговорился, что он не должен настолько глубоко влезать в эту историю, чтобы не затронуть интересы России или США, а то, что он говорит, касается только самой Украины.

Решение конфликта в Донбассе

Он также подчеркнул, что конфликт в Донбассе должен решаться не с помощью формул, разработанных европейцами, а силами трех славянских народов - русского, украинского и белорусского.

"Надо прекратить говорить о желании [решить конфликт в Донбассе], надо действовать. Я знаю про "формулу Штайнмайера", другие формулы. Забудьте о формулах. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы - три славянские народа - должны решить этот конфликт", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины и готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия готова способствовать достижению мира на Украине разными способами - от обеспечения работы контактной группы в Минске и оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - заявил белорусский лидер.

Украина при Зеленском

Лукашенко выразил надежду, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском удастся решить проблемы двусторонних отношений, которые оставались неразрешенными при прежнем украинском руководстве.