{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Лукашенко подтвердил готовность направить миротворцев в Донбасс

Белорусский лидер отметил, что Минск в этой ситуации будет вести себя так, как договорятся Киев и Москва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Максим Гучек/БелТа/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Максим Гучек/БелТа/ТАСС

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг подтвердил готовность свой страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

"Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон, - сказал он в интервью ведущим украинским СМИ. - Хоть для меня это большая проблема - ввязываться войсками в конфликт".

На эту тему

"Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны - Украина и Россия", - уточнил он.

Лукашенко также напомнил, что он часто упрекал прежнего президента Украины Петра Порошенко в том, что в стране идет война, а тот ничего не делает. "Война идет на твоей земле, ты должен решать эту проблему", - процитировал он сам себя.

"Ситуация сейчас изменилась, - продолжил Лукашенко. - И я не чувствую уже нюансов в этой ситуации, особенно после президентских выборов. Ну, я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним [президентом Украины Владимиром Зеленским]. Но вы должно знать: мы не будем напрашиваться в миротворцы, мы не будем напрашиваться в посредники. Если это нужно будет, то мы готовы сыграть определенную роль. Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались".

Единство и неделимость

Президент Белоруссии также выступил за сохранение территориальной целостности Украины.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - сказал белорусский президент, слова которого приводит агентство БелТА.

"Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория (восток страны) начинала возвращаться к Украине", - призвал Лукашенко.

Он напомнил о югославском конфликте, в результате которого страна оказалась поделенной на части. "Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - сказал Лукашенко.

Он вспомнил, что впервые познакомился с жителями Западной Украины во время военной службы. "Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", - отметил Лукашенко.

"Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?"- заметил президент Белоруссии.

"Если украинские власти хотят единства Украины, то я бы пошел на все - на проведение выборов, - подчеркнул Лукашенко. - Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять ее под контроль Украины. Да, надо дать гарантии тем людям, которые там, как они говорят, воют за свой кусок земли. Я не вижу в этом проблемы. Они могли мы уехать и в Россию. Никаких репрессий бы там не было. Надо делать любые шаги, чтобы война была прекращена".

При этом президент Белоруссии оговорился, что он не должен настолько глубоко влезать в эту историю, чтобы не затронуть интересы России или США, а то, что он говорит, касается только самой Украины. 

Решение конфликта в Донбассе

Он также подчеркнул, что конфликт в Донбассе должен решаться не с помощью формул, разработанных европейцами, а силами трех славянских народов - русского, украинского и белорусского. 

"Надо прекратить говорить о желании [решить конфликт в Донбассе], надо действовать. Я знаю про "формулу Штайнмайера", другие формулы. Забудьте о формулах. Позовите всех, кто заинтересован в мире, позовите белорусов. Мы - три славянские народа - должны решить этот конфликт", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины и готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства", - сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что Белоруссия готова способствовать достижению мира на Украине разными способами - от обеспечения работы контактной группы в Минске и оказания гуманитарной помощи до участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Мы предпримем любые шаги, которые помогут приблизить нас к миру", - заявил белорусский лидер.

Украина при Зеленском

Лукашенко выразил надежду, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском удастся решить проблемы двусторонних отношений, которые оставались неразрешенными при прежнем украинском руководстве.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

"С Украиной у нас есть проблемы, - сказал он в интервью ведущим украинским СМИ. - То, что я годами не мог с прошлым президентом решить, я надеюсь, мы это сможем решать. Отношения Белоруссии и Украины зависят только от нас".

Он также считает, что встреча Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября прошла очень хорошо.

"Это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, старого волка политического, очень хорошо. Они понравились друг другу", - заявил Лукашенко.

По его мнению, день встречи в целом был "горячим, нормальным для американо-украинских отношений". Президент Белоруссии отметил при этом, что "горячим" его сделали прежде всего СМИ, особенно это касается ситуации с июльским телефонным разговором Трампа и Зеленского.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год
Самый дорогой проект - подготовка авиабазы в местности Повидз к размещению логистической базы танковой бригады США
Читать полностью