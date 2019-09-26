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В МИД ФРГ заявили, что Германия много делает для Украины

Таким образом Берлин ответил на критику Трампа

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Германия принимает активное участие в том, что касается помощи Украине. Об этом заявили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать критику в адрес германских властей со стороны президента США Дональда Трампа, которая прозвучала в ходе его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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"Германия оказывает всестороннюю помощь на Украине", - отметили в МИД ФРГ.

Трамп в ходе разговора с Зеленским критиковал Германию и другие страны Европы за оказание недостаточного содействия Украине. Это следует из опубликованной в среду Белым домом стенограммы беседы, ставшей поводом для инициирования Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера. По мнению Трампа, Германия "почти ничего не делает" для Украины. В свою очередь украинский президент обвинил ФРГ и Францию в несоблюдении режима санкций в отношении РФ.

Ранее в четверг агентство DPA со ссылкой на данные правительства ФРГ сообщило, что Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в €1,4 млрд.

Теги
УкраинаГерманияФранцияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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