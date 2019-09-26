Тимошенко потребовала от Зеленского провести референдум по вопросу продажи земли

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед проведением реформы, которая приведет к открытию земельного рынка. Соответствующее заявление Тимошенко в четверг сделала на пресс-конференции.

"Прежде чем ставить вопрос о продаже 72% территории Украины, надо обратиться к народу и провести референдум, чтобы получить ответ, есть ли поддержка украинцами вопроса продажи украинской земли с молотка", - сказала она.

При этом Тимошенко напомнила, что возможность проведения референдумов была одним из главных пунктов предвыборной программы Зеленского.

Она также утверждает, что законопроект правительства о разрешении продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае его принятия позволит продать 72% территории страны, причем купить землю смогут иностранные граждане.

"Первое, о чем этот закон, - что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам", - сказала она. Тимошенко уточнила, что "42 млн га - это 72% территории Украины".