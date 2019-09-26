{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко: Белоруссия будет укреплять свой суверенитет, углубляя интеграцию с Россией

Белоруссия будет укреплять свой суверенитет, углубляя интеграцию с РФ - Лукашенко.

Тимошенко потребовала от Зеленского провести референдум по вопросу продажи земли
Она заявила, что закон о продаже земли позволит продать иностранцам 72% территории Украины
Читать полностью