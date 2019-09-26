СМИ: содержание 5,5 тыс. американских солдат обойдется Польше в $50 млн в год

ВАРШАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около $50 млн в год - такова стоимость для польского бюджета размещения в стране 5,5 тыс. американских солдат. Об этом сообщила в четверг радиостанция RMF FM.

"Большая часть расходов - коммунальные платежи и выплаты для органов местного самоуправления, которые будет осуществлять министерство обороны", - указало радио.

Создание инфраструктуры, по данным RMF, вряд ли превысит $2 млрд. На эти средства будут построены жилые помещения, склады и другие необходимые объекты.

Самый дорогой проект - подготовка авиабазы в местности Повидз к размещению логистической базы американской танковой бригады. На эти цели необходимо выделить $260 млн. Как ожидается, большую часть расходов возьмет на себя НАТО в рамках программы инвестирования в инфраструктуру на цели обороны.

"Нет ничего удивительного в нашей готовности вложить средства в инфраструктуру на нашей территории", - сказал в эфире Польского телевидения президент Польши Анджей Дуда. "Это останется у нас, - подчеркнул он. - Обе стороны на этом выигрывают".

Декларация США и Польши

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке в понедельник подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. В документе предусмотрено увеличение численности американских солдат в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек и их размещение в шести военных объектах по стране.

Центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие двух стран, разместится в городе Дравско-Поморске. В Познани будет дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. Во Вроцлаве - авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз - штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения, которые также будут использовать объект в Люблинце.

На данный момент в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе - американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек.