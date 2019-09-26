В WikiLeaks заявили, что условия содержания Ассанжа мешают подготовке защиты по его делу

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Пребывание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в лондонской тюрьме препятствует подготовке его действенной защиты по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом WikiLeaks сообщила в четверг в Twitter.

"Джулиан Ассанж находится в одиночном заключении в условиях, которые препятствуют его способности подготовиться к делу об экстрадиции в США. 22 сентября он закончил отбывать 50-недельный срок заключения за то, что искал и получил убежище, и теперь находится в тюрьме исключительно в интересах администрации [президента США Дональда] Трампа", - говорится в сообщении.

В середине сентября Вестминстерский магистратский суд Лондона постановил, что Ассанж будет оставаться под стражей на все время рассмотрения запроса США о его экстрадиции, то есть и после завершения 50-недельного срока заключения, к которому он был приговорен за нарушение условий освобождения под залог.