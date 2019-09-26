Лукашенко готов обменять осужденного за шпионаж украинца на арестованного Киевом белоруса

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным произвести обмен осужденного за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко на арестованного украинскими спецслужбами по обвинению в шпионаже белоруса Юрия Палитики. Об этом, как сообщает, агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

По словам Лукашенко, на которые ссылается БелТА, ранее с бывшим президентом Украины Петром Порошенко были достигнуты договоренности об обмене, но украинская сторона не выполнила их.

Аккредитованный в Белоруссии корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года. Он был обвинен в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с делом Шаройко сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен в Белоруссии персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

Уголовное дело в отношении Шаройко рассматривалось в феврале 2018 года в Верховном суде Белоруссии в закрытом режиме. Он был осужден на восемь лет лишения свободы и в июне 2019 года подал прошение о помиловании.

На Украине рассматривается уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Юрия Политики по обвинению в шпионаже. Политика был задержан украинскими спецслужбами в июне 2017 года.