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Председатель парламента Китая хочет обсудить с Володиным опыт России в области интернета

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу также обратил внимание на заимствование российского опыта в этих областях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу намерен обсудить со спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопросы в области управления интернета и контроля за деятельностью в киберсфере, а также заимствование опыта РФ в этих областях.

"Я очень хочу, чтобы во время моего нынешнего визита мы бы с вами побеседовали, обменялись мнениями по таким важным вопросам как заимствование вашего опыта в сфере суверенного управления интернетом, контроля за деятельностью в киберсфере, - сказал Ли Чжаньшу. - Я знаю, что у вас есть некоторые хорошие законы в этой сфере".

Он добавил, что поручил главе комитета по конституции и правовым вопросам обсудить с российскими коллегами этот вопрос.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
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