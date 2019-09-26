Председатель парламента Китая хочет обсудить с Володиным опыт России в области интернета

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу намерен обсудить со спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопросы в области управления интернета и контроля за деятельностью в киберсфере, а также заимствование опыта РФ в этих областях.

"Я очень хочу, чтобы во время моего нынешнего визита мы бы с вами побеседовали, обменялись мнениями по таким важным вопросам как заимствование вашего опыта в сфере суверенного управления интернетом, контроля за деятельностью в киберсфере, - сказал Ли Чжаньшу. - Я знаю, что у вас есть некоторые хорошие законы в этой сфере".

Он добавил, что поручил главе комитета по конституции и правовым вопросам обсудить с российскими коллегами этот вопрос.