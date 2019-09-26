СМИ: Южная Корея представит прототип собственного истребителя в 2021 году

ТАСС, 26 сентяюря. Республика Корея выпустит прототип KF-X, второго реактивного истребителя собственного производства, в первой половине 2021 года. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

Управление программ закупок вооружения и военной техники (DAPA) Южной Кореи объявило, что конструкция самолета прошла проверку и соответствует всем требованиям министерства обороны, что позволяет перейти к следующему этапу - постройке прототипа.

Проект был запущен в январе 2016 года, на реализацию идеи выделено около $7,3 млрд. Основная цель разработки КF-X - создание собственного истребителя, который мог бы заменить устаревшие F-4 и F-5 в составе военно-воздушных сил Южной Кореи.

Согласно планам, программа разработки истребителя будет полностью завершена к 2026 году.

Передовой многоцелевой истребитель KF-X - второй боевой самолет, сконструированный южнокорейскими специалистами. Первым в 2002 году стал истребитель T-50 Golden Eagle, разработанный южнокорейской аэрокосмической компанией KAI в сотрудничестве с американской Lockheed Martin.