Лукашенко уверен, что найдет общий язык с Зеленским

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что найдет взаимопонимание с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы с ним [Зеленским] общий язык, гарантирую вам, найдем", - сказал глава Белоруссии в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

Он признал, что у лидеров двух государств "пока нет личных отношений". При этом Лукашенко отметил, что Зеленский производит на него "хорошее впечатление". "Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения", - сказал президент Белоруссии.

Встреча Лукашенко и Зеленского ожидается в начале октября в Житомире на форуме регионов Белоруссии и Украины.