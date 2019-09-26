{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко исключил возможность раскола в Белоруссии по языковому вопросу

Президент напомнил, что решение о придании двум языкам - белорусскому и русскому - статуса государственных было принято на республиканском референдуме

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает достижением наличие в республике двух государственных языков - белорусского и русского - и исключает возможность потрясений в обществе по языковому вопросу. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности. Не хотим сделать яблоком раздора русский язык", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Глава государства напомнил, что решение о придании двум языкам статуса государственных было принято на республиканском референдуме.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичУкраина
Лукашенко заявил, что будет президентом, пока ему доверяет народ и позволяет здоровье
Политик отметил также, что не видит кого-то из своих детей президентом Белоруссии
Читать полностью