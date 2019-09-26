Лукашенко исключил возможность раскола в Белоруссии по языковому вопросу

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает достижением наличие в республике двух государственных языков - белорусского и русского - и исключает возможность потрясений в обществе по языковому вопросу. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности. Не хотим сделать яблоком раздора русский язык", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Глава государства напомнил, что решение о придании двум языкам статуса государственных было принято на республиканском референдуме.