Меркель: твиты Трампа заменили заявления для прессы

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп смог добиться того, что его твиты превратились в настоящие официальные заявления для прессы. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе по случаю 70-летия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция мероприятия велась на сайте издания.

"Очень интересно то, что ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним", - сказала Меркель. По ее словам, "это означает своего рода коммуникацию с внешним миром", когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.

"По этому можно судить, какие перемены произошли", - добавила канцлер. Сама Меркель не имеет личного аккаунта в Twitter и пока не собирается его заводить. "За нас это делает [официальный представитель кабмина] Штеффен Зайберт и другие представители", - напомнила она.