Лукашенко предложит Зеленскому "выгодный проект" в сфере ракетостроения

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Украина могли бы реализовать совместные проекты в сфере ракетостроения, соответствующие предложения будут озвучены белорусской стороной на форуме регионов двух стран, который пройдет в начале октября в Житомире. Об этом сообщил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.

"В этой повестке наших переговоров будет экономика, совместные проекты. Например, ракетостроение - для нас это важная тема. Мы сами уже начали строить новую ракету, но у нас не хватает компетенций, опытных людей. Они есть у вас", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

При этом он уточнил, что "нам же не надо межконтинентальную ракету строить". "Почему не обсудить этот проект и не дать специалистам поручение на проработку", - заметил Лукашенко. Он сообщил, что белорусская сторона ранее предлагала Украине проект по ракетостроению. "Это вам крайне выгодный был проект. И президент (Петр Порошенко - прим. ТАСС) говорил: очень выгодно, будем в этом направлении работать. Работы нет. А это миллиарды", - констатировал Лукашенко.

Президент Белоруссии также считает важным для обеих стран "вопрос углеводородов".