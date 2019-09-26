Пушилин: ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии

ДОНЕЦК, 26 сентября. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии. Об этом в четверг заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее в четверг сказал, что его страна готова участвовать в урегулировании в Донбассе различными средствами, в том числе и путем направления белорусского миротворческого контингента.

"Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах", - подчеркнул Пушилин, заявление которого цитирует Донецкое агентство новостей. По его словам, с этими задачами самостоятельно и эффективно справляются правоохранительные органы республики.

При этом Пушилин отметил, что "более чем достаточный" и ценный вклад Белоруссии в мирный процесс заключается в том, что Минск - место переговоров контактной группы. Глава ДНР заключил, что предложение о введении белорусского контингента "с благодарностью" отклоняется.