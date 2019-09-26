Мэр Таллина предложил закрыть эфир городского ТВ

ТАЛЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр эстонской столицы Михаил Кылварт предложил Таллинскому телевидению (TTV) прекратить выходить в эфир с 1 октября.

"Содержание телеканала затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились, - заявил он в четверг агентству BNS. - В дальнейшем мы будем информировать горожан посредством различных каналов, в том числе телеканалов, и будем считаться с тем обстоятельством, что люди проводят все больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и все меньше - у экрана телевизора".

Кылварт предложил отказаться от выхода телеканала в эфир, но при этом сохранить в урезанном виде редакцию, которая будет заниматься производством городских новостей и передач, посвященных городу. Эфирное время при этом будет закупаться у других каналов, а производимые TTV программы должны быть также доступны в интернете.

В общей сложности градоначальник предложил сократить бюджет TTV примерно на 50%. "Освободившиеся средства будут направлены в сферы образования и социального обеспечения", - сказал мэр.

Предложение Кылварта должен утвердить совет TTV. Если это произойдет, коллектив Таллинского телевидения в составе 30 человек будет сокращен вдвое.

Телеканал TTV был запущен 1 января 2011 года.