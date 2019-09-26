Трамп заявил, что демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию

ТАСС, 26 сентября. Президент США Дональд Трамп на фоне запуска процедуры его импичмента заявил в четверг, что представители американской Демократической партии хотят уничтожить конкурирующую с ней Республиканскую. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Демократы пытаются разрушить Республиканскую партию и все, что она отстаивает. Держитесь вместе <...>, упорно сражайтесь, республиканцы. На кону - наша страна!" - написал Трамп.

Президент разместил запись после того, как спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки на Трампа в связи с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.