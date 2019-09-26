Сотрудник разведки обвинил Трампа в попытках обеспечить вмешательство Киева в выборы в США

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудник американских спецслужб в своей жалобе на президента США Дональда Трампа обвинил того в стремлении обеспечить вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года. Текст жалобы был опубликован в четверг спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Я получил информацию от множества американских должностных лиц о том, что президент США использовал свои полномочия, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США", - говорится в документе.

В жалобе также указывается, что Белый дом пытался ограничить доступ ко всем записям июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Я узнал от множества американских должностных лиц, что чиновники Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать" все записи разговора, в особенности дословную стенограмму звонка", - говорится в документе.

Указания по расследованию дела Байдена

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским после его июльского телефонного разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma, об этом также говорится в жалобе.

"26 июля, на следующий день после телефонного звонка [Зеленского и Трампа], спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и многими украинскими политическими деятелями. Волкера на его встречах сопровождал постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондлэнд. Основываясь на подробно изложенных мне несколькими американскими должностными лицами многочисленных отчетах об этих встречах, Волкер и Сондлэнд, по имеющейся информации, давали рекомендации украинскому руководству о том, как "реализовать" просьбу, с которой Трамп обратился к Зеленскому", - говорится в документе.

Стенограмма состоявшегося в июле телефонного звонка, ставшего поводом для инициирования во вторник Палатой представителей процедуры импичмента в отношении Трампа, была опубликована Белым домом в среду.

Источник информации

Сотрудник американских спецслужб в своем рапорте основывался на данных, которые были получены от "более чем полудюжины" американских чиновников, однако сам не был свидетелем "большинства из описанных событий".

В своем рапорте осведомитель утверждает об использовании американским лидером "своих полномочий, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США". "За последние четыре месяца более полудюжины американских должностных лиц проинформировали меня об этих усилиях", - сказано в документе.

"Я не был прямым свидетелем большинства из описанных событий, однако я нахожу заслуживающими доверия отчеты моих коллег", - подчеркивается в жалобе.