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Brexit

Британские депутаты отказались приостановить работу парламента

Против предложения проголосовали 306 депутатов, поддержали его 299

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Британские депутаты отвергли в четверг предложение правительства приостановить работу парламента на несколько дней на следующей неделе для того, чтобы правящая Консервативная партия могла провести свой съезд. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое вел в прямом эфире парламентский телеканал.

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Против предложения проголосовали 306 депутатов, поддержали его 299.

Объявление каникул парламента на время проведения осенью традиционных съездов основных британских политических партий - обычная практика в Соединенном Королевстве. Однако, сегодня ситуация осложняется тем, что премьер-министр Борис Джонсон попытался добиться приостановки работы законодательного органа на пять недель - до середины октября. Это решение было отменено Верховным судом Великобритании, после чего законодатели вернулись к проведению заседаний.

Правительство попыталось добиться технического перерыва для того, чтобы провести свое ежегодное собрание, однако, это ему не удалось. Противники этого предложения усмотрели в нем попытку хоть ненадолго, но отстранить депутатов от определения хода Brexit. Съезд консерваторов планировалось провести в Манчестере с 29 сентября по 2 октября. Теперь в эти планы могут быть внесены коррективы.

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ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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