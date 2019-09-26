В МИД России назвали ожидаемыми призывы талибов к бойкоту выборов в Афганистане

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Призывы представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) бойкотировать президентские выборы в Афганистане ожидаемы. Об этом заявил в четверг журналистам на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Это ожидаемо. Они всегда не признают эти выборы честными", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля. Их переносили уже несколько раз.