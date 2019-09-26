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Brexit

В Еврокомиссии ждут от Великобритании конкретных предложений по Brexit

В Брюсселе готовы рассмотреть любые альтернативные предложения для достижения всех целей "бэкстопа"

ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) по-прежнему ожидает от Соединенного Королевства конкретных предложений по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) с целью устранения противоречий по режиму пребывания Северной Ирландии в составе единого европейского рынка. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает газета The Independent.

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Британская сторона "должна предложить юридически обоснованные решения, которые совместимы с соглашением о выходе", отметила представитель. "ЕК по-прежнему готова к их рассмотрению на предмет соответствия целям "бэкстопа", - сказала Андреева.

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

"Нам необходимы любые альтернативные предложения для достижения всех целей "бэкстопа", и об этом мы можем говорить", - продолжила представитель, проинформировав о том, что следующая встреча переговорщиков двух стран состоится в пятницу в Брюсселе. Пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона ранее констатировал, что между сторонами "остаются серьезные препятствия для заключения сделки", несмотря на то, что во время переговоров был достигнут прогресс.

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