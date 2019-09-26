Бибилов: снятие Грузией блокпоста на границе могло бы стать первым шагом к диалогу

ЦХИНВАЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Снятие грузинского блокпоста в районе села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии могло бы стать первым шагом со стороны Грузии по нормализации отношений с Южной Осетией, сказал ТАСС в четверг югоосетинский президент Анатолий Бибилов, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В среду на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зурабишвили, касаясь вопроса Абхазии и Южной Осетии, заявила, что Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье должны стать инструментом для разрешения конфликтов, а не управления ими. Она отметила, что необходимо "поднять политическое измерение существующих форматов во благо существенного продвижения, перейти от экспертных дискуссий к настоящим политическим переговорам".

"Когда госпожа Зурабишвили говорит о конкретных шагах, Грузии следует для начала подписать Меморандум о неприменении силы, ведь именно Грузия, а не Россия и не Южная Осетия развязала войну в 2008 году, и это подтверждено докладом комиссии ЕС. Я назову и другие конкретные шаги, которые могли бы способствовать нормализации отношений между Южной Осетией и Грузией: признать независимость Республики Южная Осетия, возместить экономический ущерб, нанесенный республике за десятилетия агрессии. А первым шагом могло бы стать немедленное снятие незаконного поста грузинской полиции в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии", - подчеркнул Бибилов, отметив что в этом случае югоосетинская сторона "будет видеть искренность желания Грузии предпринять конкретные действия для деэскалации напряжения между Южной Осетией и Грузией и в целом в Закавказье".

Президент также заметил, что "все без исключения руководители Грузии говорили и говорят о политических шагах, которые готовы сделать, но на деле шаги Грузии связаны всегда с провокациями и дестабилизацией обстановки". Бибилов призвал грузинские власти "отказаться от политики провокаций - военных и политических". "Руководству Грузии стоит также помнить, что грузино-осетинский конфликт был исчерпан в 2008 году, а сегодня решаются вопросы постконфликтного урегулирования", - заключил Бибилов.

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (бывший Цнелис) и потребовала от грузинской стороны убрать его. 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. 5 сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. По данным ведомства, в районе приграничных сел Гром Цхинвальского района Южной Осетии и Хурвалети Горийского муниципалитета проводятся подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных блокпостов, а в приграничных пунктах Адзви, Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета произошло увеличение численности грузинских силовиков и спецтехники.

Женевские дискуссии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Следующий раунд дискуссий пройдет в Женеве в октябре.