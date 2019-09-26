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Генассамблея ООН - 2019
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Лавров встретился в Нью-Йорке с главой МИД Грузии

Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, отмечается в сообщении российского дипведомства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - информировали в МИД.

Как отметили в министерстве, встреча была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Встреча глав МИД двух стран прошла впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат Карасин - Абашидзе, созданный в 2012 году.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссияШвейцарияКарасин, Григорий БорисовичГенассамблея ООН - 2019
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