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Президент Болгарии считает, что ситуация в Украине остается крайне опасной

Румен Радев призвал к мирному разрешению кризиса

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает ситуацию на Украине крайне опасной и призывает стороны конфликта в полной мере выполнить положения резолюции ООН. Такое заявление он сделал, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Уже более пяти лет прошло от начала конфликта на Украине, но, несмотря на спорадические примирения, ситуация в восточной Украине остается крайне опасной. Призываем к мирному разрешению кризиса в соответствии с резолюцией 68/263 от марта 2014 года Общего собрания ООН. Обмен заключенными - это знак надежды, но стороны конфликта должны в полной степени выполнить взаимно одобренный Пакет мер, принятый резолюцией 2202 Совета безопасности ООН. Жизненно необходимо, чтобы стороны соблюдали перемирие, развели тяжелое вооружение и обеспечили беспрепятственный доступ специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на все свои объекты", - подчеркнул Радев.

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