Турция изучает предложение Путина о моратории на развертывание РСМД

АНКАРА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция изучает предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в Министерстве иностранных дел Турции.

"Необходимые оценки будут сделаны после тщательного изучения предложений, которые содержатся в письме президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованного 18 сентября 2019 года нашему господину президенту [Турции Тайипу Эрдогану]", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники, что Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что послание Путина циркулярно направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организации".

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.