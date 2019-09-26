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Выход США и России из ДРСМД
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ЕС изучает предложение властей РФ ввести мораторий на развертывание ракет

Верховный представитель Евросоюза Федерика Могерини получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уточнили в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз получил от России предложение ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности и в настоящее время изучает его. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель ЕС.

"Мы можем подтвердить, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Федерика Могерини] получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы изучаем его сейчас", - сказал собеседник агентства.

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Ранее газета "Коммерсантъ"  сообщила со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. По данным издания, российский лидер направил такие же послания целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Кроме того, письмо получили, по информации газеты, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 сентября подтвердил, что послание Путина циркулярно направлено "в основные страны Европы, Азии и различные международные организация".

2 августа США вышли из ДРСМД. Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США 18 августа новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМогерини, ФедерикаСтолтенберг, ЙенсВыход США и России из ДРСМД
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