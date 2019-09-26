ЕС изучает предложение властей РФ ввести мораторий на развертывание ракет

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз получил от России предложение ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности и в настоящее время изучает его. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель ЕС.

"Мы можем подтвердить, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Федерика Могерини] получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы изучаем его сейчас", - сказал собеседник агентства.