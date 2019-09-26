Глава МИД Венесуэлы заявил, что США незаконно оспаривают полномочия Каракаса в ООН

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти США пытаются превратить ООН в орудие вмешательства во внутренние дела других стран. Такое мнение высказал в четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече представителей Движения неприсоединения на полях Генассамблеи ООН.

"В 2019 году группа находящихся в меньшинстве стран во главе с США пытается превратить Организацию Объединенных Наций в орудие вмешательства в наши исключительно внутренние дела, поддерживая направленный против законных властей Венесуэлы государственный переворот путем оспаривания наших законных полномочий в организации (ООН - прим. ТАСС). Этот маневр, который, очевидно, нарушает Устав ООН и нормы международного права, в том числе решения Международного суда ООН, может быть впервые реализован завтра во второй половине дня, когда наш исполнительный вице-президент [Дельси Родригес] должна выступить с речью на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН", - сказал Арреаса.

Общеполитические дебаты высокого уровня проходят в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. При этом выступление исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес оказалось под вопросом после того, как глава Белого дома Дональд Трамп в среду подписал указ о приостановке разрешения на въезд в США для представителей властей Венесуэлы и Ирана высокого ранга, а также их семей. Вопросами реализации указа будет заниматься Госдепартамент вместе с Министерством внутренней безопасности США. В документе говорится, что постановление будет действовать до тех пор, пока госсекретарь не определит, что в нем нет больше необходимости.