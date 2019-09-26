В Раде зарегистрирован законопроект о всеукраинском референдуме

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Фракция Юлии Тимошенко "Батькивщина" в Верховной раде зарегистрировала законопроект о проведении всеукраинских референдумов. Об этом сообщил в четверг секретариат парламента.

Ранее в четверг Тимошенко призвала депутатов рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме по народной инициативе и принять его в целом 3 октября. Поводом к такой инициативе стало несогласие "Батькивщины" с идеей новой власти о продаже украинской земли.

Глава "Батькивщины" считает, что внесение изменений в Земельный кодекс относительно отчуждения и распоряжения землями сельскохозяйственного назначения должно быть возможно только после проведения референдума. По ее словам, в результате "будет раз и навсегда урегулирован вопрос, что только на базе решения народа любой президент, правительство, парламент могут принимать решение о продаже украинской земли".

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года, после чего приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане Украины, украинские юрлица, а также территориальные общины и государство.

На Украине до сих пор нет закона о референдуме, хотя прежнее руководство страны неоднократно заявляло о необходимости такого документа, который бы позволял провести общенациональный опрос. В апреле 2018 года Конституционный суд отменил закон о всеукраинском референдуме от 6 ноября 2012 года, посчитав, что он нарушал конституционный принцип разделения властей. После этого Рада не предпринимала попытки принять новый закон, практически оставив граждан без гарантированного им права на участие в национальном референдуме.

Всеукраинский референдум, согласно Конституции, назначается парламентом или президентом. Он может пройти по народной инициативе, если наберет три миллиона подписей. При этом подписи надо собрать не менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой области. В последнее время в обществе говорили о необходимости провести ряд референдумов, в частности, о вступлении Украины в ЕС и НАТО, об отмене моратория на продажу земли и т.п. Но без урегулирования процедуры проведение всеукраинского опроса остается невозможным.