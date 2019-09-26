МИД Египта заявил протест Турции из-за слов Эрдогана о смерти Мурси

КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Турции в Каире был вызван в МИД Египта, где ему вручили ноту протеста. Об этом сообщает в четверг телеканал Al Arabiya.

Как отмечает телестанция, внешнеполитическое ведомство арабской республики выразило протест в связи с недавними заявлениями турецкого президента Тайипа Эрдогана, сделанными им на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В них он, в частности, крайне критично высказался о смерти экс-президента АРЕ Мухаммеда Мурси, возложив в очередной раз ответственность за нее на египетские власти.

Сразу вслед за этими словами официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез обвинил турецкого лидера во лжи и призвал мировое сообщество привлечь его к ответственности за поддержку терроризма в Сирии и ряде других стран. Он также обвинил его в репрессиях на родине, назвав эти заявления в отношении Каира "отчаянной попыткой отвлечь внимание от усугубляющегося положения режима Эрдогана и непрекращающихся неудач, которые он терпит как на уровне партии, так и на внутренней и международной арене".

Смерть Мурси и обвинения Эрдогана

Бывший президент Египта, ставленник исламистов Мухаммед Мурси скоропостижно скончался 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Еще тогда турецкий президент обвинил египетские власти в намеренном убийстве бывшего политика и призвал в ООН расследовать обстоятельства его смерти. Эрдоган пообещал сделать все необходимое, чтобы призвать власти АРЕ к ответу в международном трибунале, подключить к этому Организацию исламского сотрудничества и поднять вопрос на ближайшем саммите G20.

Политик сравнил смерть Мурси с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года Джамаля Хашкаджи и заявил, что Анкара приложит все усилия для расследования дела бывшего главы Египта, как это произошло в случае с Хашкаджи.

Отношения Египта и Турции

Отношения Анкары и Каира остаются крайне напряженными с момента свержения армией под руководством Абдель Фаттаха ас-Сиси президента Мурси в 2013 году. Эрдоган был тогда одним из немногих мировых политических лидеров, кто назвал события в Египте "государственным переворотом".